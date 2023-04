Milan – Nouveau coup dur pour Zlatan Ibrahimovic

Avec l'âge et les blessures, la fin de carrière de Zlatan Ibrahimovic est plus compliquée. Et le Suédois vient d'apprendre un nouveau coup dur.

Selon différentes sources, le contrat de Zlatan Ibrahimovic ne sera pas prolongé à l'issue de cette saison par son club du Milan. Les blessures à répétition du géant suédois et les prestations convaincantes de l'équipe en son absence ont poussé la direction milanaise à aborder la suite sereinement sans lui. Un clap de fin rossoneri avant un second définitif pour sa carrière? Milan n'a plus besoin de Zlatan Après une grave blessure au genou, d'autant plus terrible au vu de ses 41 ans, qui lui a fait manquer une grande partie de la saison passée, Zlatan revenait tout doucement dans le groupe ces dernières semaines. De retour sur les terrains le 26 février, il avait même retrouvé le goût du but en scorant sur penalty contre Udinese le 18 mars, une performance lui permettant de devenir le joueur le plus âgé à inscrire un but en Serie A. Un retour qui lui avait même permis d'honorer de nouvelles sélections avec la Suède. Mais le corps de l'attaquant vient à nouveau de lâcher, au niveau de la cuisse cette fois. Un pépin de trop pour la direction milanaise, surtout que le groupe a appris à performer sans lui ces derniers mois. Revenu à Milan en 2020 dans un club alors encore en eaux troubles, le Suédois a assurément réussi sa mission de remettre les Rossoneri sur le droit chemin. Car son retour a coïncidé avec la restructuration d'une équipe à nouveau compétitive, mentalement solide et enfin unie derrière un objectif commun. Meneur de meute indispensable à son équipe, Zlatan a progressivement assisté à l'émancipation de ses coéquipiers depuis le titre de la saison dernière. La fin de contrat de Zlatan à Milan n'augure pas pour autant la retraite sportive de l'attaquant suédois qui pourrait vouloir faire durer encore une carrière qui ne semble jamais pouvoir s'arrêter. Un retour en Suède à Hammarby, club dont il est en partie propriétaire, est évoqué mais il pourrait également vouloir continuer à un échelon supérieur. Quel est le meilleur numéro 9 au monde ? Karim Benzema

Erling Haaland

Harry Kane

Robert Lewandowski

Kylian Mbappé

