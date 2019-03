Milan n'a "jamais pensé à remplaçer" Gattuso, affirme Leonardo

Leonardo a insisté sur le fait que l'AC Milan n'avait pas songé à trouver un remplaçant à Gennaro Gattuso.

Le directeur sportif de l' , Leonardo, a peu d'intérêt de discuter de l'avenir de Gennaro Gattuso, bien qu'il insiste sur le fait que le club n'a jamais envisagé de limoger l'ancien milieu de terrain.



Gattuso a permis aux Rossoneri de revenir dans le top 4 de la alors qu'ils tentent de se qualifier pour la Ligue des Champions, mais il a déclaré avant le choc de samedi contre qu'il parlerait de son avenir à la fin de la saison.



Leonardo, qui a pris la parole après la défaite 1-0 de Milan, a déclaré qu'il était surpris par la question.



"Gattuso a un contrat avec Milan - nous ne l'avons jamais mis en débat", a déclaré Leonardo à Sky Sport Italia. "Nous avons toujours été très clairs.



"Son avenir n'est pas une priorité et j'ai été franchement surpris que le journaliste ait interrogé à ce sujet. Il occupait ce poste avant notre arrivée, mais nous n'avons jamais envisagé de le remplacer.



"Si nous remportions le Scudetto avec Gattuso un jour, ce serait merveilleux, car il a écrit l'histoire avec Milan en tant que joueur. Cela dit, deux mois [jusqu'à la fin de la saison] est une éternité dans le football.



"Notre club maîtrise parfaitement les scénarios. Nous sommes concentrés sur la possibilité de jouer la et sommes convaincus que nous pouvons atteindre la quatrième place", a indiqué Leonardo.

L'AC Milan est quatrième de et pourrait voir la Roma revenir et l' s'éloigner devant en cas de bons résultats dimanche, contre et la Rome.