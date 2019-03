Sampdoria-Milan 1-0, plombé par Donnarumma, Milan s'incline encore

29e journée de

- : 1-0

But : Defrel (1e)

Séduisant durant ses premiers matches de l'année 2019, l'AC Milan commence à lâcher prise au plus mauvais moment en . Les Rossonerri viennent d'enregistrer deux défaites de suite, fragilisant ainsi leur 4e place au classement. Après le revers dans le derby face à l'Inter, c'est sur le terrain de la Sampdproa (9e) que les hommes de Gennaro Gattuso ont manqué le coche ce samedi.

L'article continue ci-dessous

Dans l'enceinte de Luigis Ferrari, les Milanais n'ont pas été ridicules. Loin s'en faut. Mais, ils ont été incapables de rattraper une erreur commise par leur gardien en tout début de partie. Alors qu'on jouait seulement la 36e seconde de la rencontre, Gianluigi Donnarumma s'est loupé sur un dégagement. En voulant relancer à terre sur une passe en retrait d'un coéquipier, il a buté sur le Français Grégoire Defrel. Et ce dernier a juste eu à se mettre en opposition pour pousser le cuir au fond des filets.

33" - #Defrel's goal, scored after only 33 seconds, is the earliest conceded by AC Milan in a Serie A match since Opta started to collect this kind of data (2004-05). Shock. #SampdoriaMilan