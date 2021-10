Milan - Mike Maignan opéré, et absent deux mois ?

Victime d’une douleur persistante au poignet gauche, Mike Maignan a été opéré ce mercredi, et pourrait ne pas rejouer avec Milan avant deux mois.

Mauvaise nouvelle pour Mike Maignan. Après avoir remporté la Ligue des Nations avec l’équipe de France, le portier du Milan AC a été opéré du poignet gauche ce samedi, et devrait passer plusieurs semaines à l’infirmerie.

"Une douleur persistante du poignet gauche de Mike Maignan impose, après un examen approfondi, une arthroscopie qui sera effectuée mercredi matin", a expliqué le club lombard dans un communiqué publié mardi soir.

Dans un premier temps, une absence de deux semaines a été évoquée mais, selon la La Gazzetta dello Sport, l’ancien Lillois devra prendre son mal en patience et passera "six à dix semaines à l’infirmerie, selon que les ligaments soient touchés ou non".

Quels matchs va-t-il manquer ?

Une mauvaise nouvelle pour Maignan, donc, mais aussi pour Milan. Dauphins de Naples en Serie A, les Rossoneri de Stefano Pioli devront composer sans leur gardien face à l’Hellas Verone, Bologne, le Torino et surtout la Roma, l’Inter et la Fiorentina…

Sans oublier trois chocs en Ligue des Champions lors des six semaines d’absence attendues, deux face à Porto et un contre l’Atlético de Madrid. Avec quel gardien jouera Milan ? Selon les informations de Sky Sport Italia, Antonio Mirante (38 ans), libre de tout contrat, pourrait être recruté dans l’urgence.