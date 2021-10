Manchester United : plusieurs semaines d'absence pour Raphaël Varane

Le défenseur central français avait cédé sa place à la 40e minute de jeu face à l'Espagne (2-1). Il manquera plusieurs semaines de compétition.

Dimanche soir, sa sortie sur blessure était presque passée inaperçue, tant la seconde période avait été riche en spectacle. Lors de la victoire de la France en finale de la Ligue des Nations face à l'Espagne (2-1), le défenseur Raphael Varane avait pourtant été contraint de quitter ses partenaires à la 40e minute de jeu, touché à la cuisse.

L’ex-Madrilène s’est blessé tout seul, à la suite d’une intervention défensive. Ce qui laissait supposer un souci musculaire. En coupant un centre, le défenseur de Manchester United a ressenti une douleur et s’est arrêté net. Après avoir tenté de poursuivre malgré la douleur, il a abandonné en s’allongeant sur la pelouse. Ce mardi, via un communiqué officiel, les Red Devils ont donné des nouvelles de celui qui honorait sa 83e sélection contre la Roja. Et malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes...

Plusieurs semaines d'absence pour Varane

"Raphael Varane s'est blessé à l'aine lors de la finale de l'UEFA Nations League et a commencé sa rééducation au club. Il sera absent pendant quelques semaines", indique le clug anglais, qui regrettent l'absence de leur expérimenté défenseur central alors que l'équipe entraînée par Ole Gunnar Solskjaer aborde une période charnière.

"Les Reds entament une période chargée avec un match à l'extérieur à Leicester City samedi. Après le match de Ligue des champions à domicile contre l'Atalanta, les rencontres de championnat contre Liverpool et Tottenham complètent un mois difficile. Tout le monde à United souhaite à Raphael un prompt rétablissement". Éloigné des terrains, Raphaël Varane pourra se consoler avec le nouveau trophée remporté avec l'Équipe de France, venant garnir encore davantage son incroyable palmarès.