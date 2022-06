Milan : Maldini en personne se renseigne sur Asensio

Paolo Maldini a appelé Carlo Ancelotti pour jauger la disponibilité de Marco Asensio cet été.

C'est ce que rapporte Il Corriere dello Sport. Le Milan est intéressé par la signature de l'Espagnol en provenance du Real Madrid et devance Arsenal et Manchester United dans la course.

Le contrat d'Asensio au Santiago Bernabeu expirera à l'été 2023 et il semble peu probable qu'il le prolonge - Fede Valverde et Rodrygo Goes l'ont devancé dans la hiérarchie dans la capitale espagnole.

Milan veut signer un nouvel ailier droit cet été et Asensio est l'une de ses cibles.

Ancelotti serait prêt à laisser partir Asensio, qui a brillé avec la Roja lors de sa victoire 2-0 contre la République tchèque à La Rosaleda hier soir, pour un montant compris entre 30 et 35 millions d'euros.

Milan, qui a remporté le Scudetto cette saison, ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Le club italien s'intéresse également à Noa Lang, du Club de Bruges.