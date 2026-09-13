Milan, les ex en feu : pas seulement Gimenez, Fullkrug et Nkunku aussi ont marqué

Tous buteurs. Santiago Gimenez, Christopher Nkunku et Niclas Fullkrug, anciens attaquants de l’AC Milan, ont marqué lors de la même journée : après le but du Mexicain avec le Porto, qui a mis fin à une disette qui durait depuis le 23 septembre 2025, arrive aussi le premier but du Français avec Leipzig. Le joueur allemand a lui aussi encore marqué : après le but de la victoire inscrit la semaine dernière justement contre Leipzig, il a signé le 1-1 pour le Werder contre Cologne, se montrant une nouvelle fois décisif.





FULLKRUG NE S’ARRÊTE PAS - L’ex panzer rossonero avait justement terminé meilleur buteur de Bundesliga avec l’équipe de Brême lors de la saison 2022-2023, ironie du sort, à égalité précisément avec Nkunku : pour l’instant, un but en DFB-Pokal et deux en championnat. En Allemagne, il en est déjà à trois buts en quatre matches, en comptant aussi le tour de Coupe





NKUNKU MARQUE AUSSI - Bonnes nouvelles également pour Christopher Nkunku : après sa prestation terne sur les rives du lac de Côme, tout de même agrémentée d’une passe décisive, le meneur offensif français est parvenu à trouver le chemin des filets lors de l’écrasante victoire de Leipzig 5-0 contre Hambourg. L’ancien joueur de l’AC Milan est entré en jeu à la 34e minute de la première période en remplaçant Assan Ouédraogo. En seconde période, il a inscrit le but du 3-0, ponctuant la prestation des siens.





GIMENEZ COMME RAMOS - Le Bebote a quant à lui marqué sur penalty à la dernière minute, lors de la large victoire du Porto contre Casa Pia. Un but qui a servi à mettre fin à une disette qui durait depuis le 23 septembre 2025, date à laquelle il avait marqué lors de Milan-Lecce en Coupe d’Italie. Entre-temps, Gonçalo Ramos, en rossonero, tourne à un but en quatre matches, celui décisif inscrit contre Venise.



















