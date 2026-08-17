Milan : Leipzig insiste pour Nkunku, le point sur la situation

À Milan, parmi les joueurs poussés vers la sortie par Amorim figure aussi Christopher Nkunku, qui quittera l’AC Milan après seulement un an. Plusieurs clubs se sont positionnés sur le Français, avec Leipzig en tête. Voilà les dernières informations données sur YouTube par Fabrizio Romano et Matteo Moretto : pour l’AC Milan, ce sera une semaine très importante, les Allemands ont avancé avec un appel direct avec les agents.





QUI LE VEUT - Leipzig le voulait déjà par le passé, encore avant l’AC Milan : c’est le club qui insiste le plus. Dortmund a pris des renseignements et Newcastle est là, même si, à ce jour, le joueur préférerait rentrer chez lui pour avoir de la continuité en termes de temps de jeu et de rendement. Il y a des clubs en Espagne qui le veulent.

Un joueur qui a beaucoup de marché.



