Milan, Leipzig insiste pour Nkunku : la situation

À l’AC Milan, parmi les joueurs poussés vers la sortie par Amorim figure aussi Christopher Nkunku, qui quittera les Rossoneri après seulement un an. Plusieurs clubs ont bougé pour le Français, avec le Leipzig en tête. Voici les dernières informations livrées sur YouTube par Fabrizio Romano et Matteo Moretto : pour l’AC Milan, ce sera une semaine très importante, les Allemands ont avancé avec un appel direct aux agents.





QUI LE VEUT - Leipzig le voulait déjà par le passé, avant même l’AC Milan : c’est le club qui insiste le plus. Dortmund a pris des renseignements et Newcastle est là, même si, à ce jour, le joueur préférerait rentrer chez lui pour avoir de la continuité en termes de temps de jeu et de rendement. Il y a des clubs en Espagne qui le veulent.



