Milan, Leao s’entraîne encore à l’écart du groupe

L’AC Milan s’est entraîné ce matin à Milanello et a commencé à préparer son prochain rendez-vous de championnat contre Venezia prévu vendredi soir à San Siro. Aucun problème pour Mario Gila qui a travaillé normalement avec le groupe après avoir été contraint, dimanche, de quitter le terrain à cause de crampes. En ce qui concerne en revanche Rafael Leao, l’attaquant portugais, dont l’avenir continue d’être une grande énigme, a encore travaillé à part.





En vue du premier match à domicile devant ses supporters contre Venezia, l’AC Milan s’entraînera demain comme jeudi matin au Centre sportif de Milanello. À la veille de la rencontre, il y aura évidemment aussi la traditionnelle conférence de presse de Ruben Amorim, qui répondra aux questions des journalistes pour présenter le match contre le club vénitien.