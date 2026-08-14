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Maignan MilanGetty Images

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Milan, le cas Maignan reste au centre de l’attention : la cote d’un départ baisse encore

Mercato
Milan AC

Le marché des transferts de Milan traverse une phase de blocage et, comme si les difficultés sur le marché des arrivées ne suffisaient pas, la question liée à Mike Maignan continue de faire parler à l’AC Milan. Son retour, repoussé de quatre jours (et désormais prévu pour dimanche), a alimenté les doutes sur l’avenir du gardien et capitaine de Milan, au point que, selon les bookmakers, l’hypothèse d’un départ prend de plus en plus forme. Les analystes de paris de Goldbet et Betflag proposent en effet à 3,50 la cote d’un transfert du Français, en nette baisse par rapport au 6,00 d’il y a quelques jours. L’arrivée de Gerry Cardinale à Milanello ne semble donc pas suffire à rassurer Amorim et les supporters de l’AC Milan sur le maintien du gardien : à ce stade, l’entretien fixé dans les prochains jours devient décisif.

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