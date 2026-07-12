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Milan : la Curva Sud maintient sa contestation et boycottera le rassemblement prévu le lundi 13 juillet

Milan AC

Tout est prêt à Milanello pour le rassemblement : ce lundi, les joueurs passeront les tests physiques, et mardi marquera le coup d’envoi officiel de la préparation. La Curva Sud ne sera pas présente.

Plus qu'un jour avant le coup d'envoi officiel de la saison pour le nouveau Milan de Ruben Amorim. Lundi 13 juillet, le « Diavolo » se réunira : le groupe ne sera pas au complet, mais ce sera l'occasion idéale pour l'entraîneur portugais d'observer de près les joueurs qui doivent le convaincre de leur accorder une chance, ainsi que les jeunes talents rossoneri.


Comme de coutume, les premiers tests physiques se dérouleront dès le matin. À 18 heures, le premier entraînement dirigé par Amorim aura lieu. De nombreux supporters sont attendus autour de la pelouse extérieure de Milanello, à l’exception de la Curva Sud, toujours en conflit avec la direction et Gerry Cardinale : le groupe ultras a choisi de boycotter ce rendez-vous habituellement emblématique.

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