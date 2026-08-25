Milan, la communication d’Amorim est arrivée pour l’avenir de Comotto

Christian Comotto restera dans l’effectif de l’AC Milan à la disposition de Ruben Amorim. Le milieu de terrain né en 2008 a convaincu le technicien portugais durant la préparation estivale, gagnant en considération et en place au sein du nouveau projet technique de l’AC Milan.

Parme, Bologne et Sassuolo ont demandé des informations sur le talent de l’AC Milan, mais pour l’AC Milan, il n’y a aucun doute : Comotto restera au moins jusqu’au mercato de janvier à l’AC Milan, prêt à jouer ses chances.

Un choix fait et partagé avec Cardinale, qui voudrait le valoriser, lui comme Camarda.