Alors que Rafael Leao envisageait de découvrir un nouveau championnat, l’arrivée imminente de son compatriote Ruben Amorim sur le banc milanais pourrait le convaincre de rester chez les Rossoneri. Tel est le scénario qui pourrait se concrétiser pour Rafael Leão : alors que l’arrivée imminente de son compatriote Ruben Amorim sur le banc milanais pourrait le inciter à rester, les spécialistes des cotes de Sisal et Snai estiment à 4,50 la probabilité de sa prolongation au Milan. Une cote en net recul par rapport à 7,50 il y a encore quelques jours.





Plusieurs facteurs expliquent ce revirement : Amorim privilégie un schéma avec un trio offensif qui redonnerait à Leao son rôle préféré, celui d’ailier gauche, là où il se sent le plus à l’aise. d’autre part, dix jours après ses déclarations, le marché est resté tiède, avec peu de manifestations d’intérêt et, pour l’instant, aucun véritable prétendant. Un avenir au Milan est désormais l’option la plus probable, juste devant Arsenal, Galatasaray ou toute équipe saoudienne, toutes cotées à 3,00, tandis que Manchester United est à 6,00.