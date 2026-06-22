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Milan : l'alliance avec Jorge Mendes qui pourrait bouleverser le marché des transferts :

Milan AC
Mercato

Milan : l’ombre de Jorge Mendes plane sur les manœuvres du marché des transferts

La révolution du Milan passe par Gerry Cardinale : en décidant de ne pas nommer de nouveau responsable du département football, le patron de RedBird a pris sous son aile la responsabilité finale des décisions concernant le mercato, y compris l’évaluation des profils à recruter.


Dans ce contexte, la figure de Jorge Mendes pourrait prendre une importance croissante. Selon le Corriere dello Sport, le super-agent portugais, déjà impliqué dans plusieurs opérations avec le club ces dernières saisons, représente un interlocuteur privilégié sur un marché de plus en plus concurrentiel. Bien qu’il ne soit pas l’agent de Ruben Amorim, Mendes partage avec l’entraîneur portugais le même univers footballistique et une connaissance approfondie de ce vivier de talents.

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