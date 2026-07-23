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Zlatan Ibrahimovic 2026Getty Images

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Milan, Ibrahimovic provoque les supporters écossais : « Qu’est-ce que le Celtic ? »

Milan AC

Zlatan Ibrahimovic fait monter la tension avant le match amical de samedi entre l’AC Milan et le Celtic en provoquant les supporters écossais.

Zlatan Ibrahimovic ne se dément jamais. L’ancien champion suédois a plaisanté avec les supporters écossais à l’approche du match amical entre l’AC Milan et le Celtic au Celtic Park, programmé samedi après-midi à 16h00. Lors d’un événement avec des supporters à New York, l’ancien attaquant de l’AC Milan, aujourd’hui Senior Advisor de RedBirdm, a lancé une pique sur l’équipe écossaise en disant : « Qu’est-ce que le Celtic ? » peut-on lire sur Milannews.it.

Une provocation qui a fait sourire le public, mais qui n’a peut-être pas été particulièrement appréciée à Glasgow. Par le passé, cependant, Ibrahimovic avait encensé le Celtic Park, le qualifiant comme l’un des stades européens à l’atmosphère la plus fascinante. 

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