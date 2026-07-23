Milan, Ibrahimovic provoque les supporters écossais : « Qu’est-ce que le Celtic ? »

Zlatan Ibrahimovic ne se dément jamais. L’ancien champion suédois a plaisanté avec les supporters écossais à l’approche du match amical entre l’AC Milan et le Celtic au Celtic Park, programmé samedi après-midi à 16h00. Lors d’un événement avec des supporters à New York, l’ancien attaquant de l’AC Milan, aujourd’hui Senior Advisor de RedBirdm, a lancé une pique sur l’équipe écossaise en disant : « Qu’est-ce que le Celtic ? » peut-on lire sur Milannews.it.

Une provocation qui a fait sourire le public, mais qui n’a peut-être pas été particulièrement appréciée à Glasgow. Par le passé, cependant, Ibrahimovic avait encensé le Celtic Park, le qualifiant comme l’un des stades européens à l’atmosphère la plus fascinante.