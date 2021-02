Milan, Gazidis veut prolonger Zlatan

Zlatan Ibrahimovic est "l'exception à toutes les règles" et tout est possible concernant une prolongation de son contrat à Milan, selon Gazidis.

Zlatan Ibrahimovic pourrait bien poursuivre l'aventure à Milan, comme l'indique le PDG du club Ivan Gazidis. Malgré ses 39 ans, Ibrahimovic continue d'éblouir en Serie A et compte 14 buts en seulement 11 matches de championnat pour les Rossoneri, en tête du classement.

Un doublé lors de la victoire 4-0 face à Crotone lors du week-end a vu Ibrahimovic dépasser 500 buts en carrière et a conduit le directeur technique Paolo Maldini à suggérer qu'une prolongation de l'accord du vétéran suédois - qui expire à la fin de la saison - est en préparation.

Gazidis a pris un ton similaire en parlant à Sky Sport d'un éventuel renouvellement pour Ibrahimovic, qui, selon certains médias, pourrait se voir proposer un contrat de deux ans.

"Ibrahimovic est l'exception à toutes les règles, toujours, il est spécial", a déclaré Gazidis. "Il a des qualités personnelles et physiques incroyables. Ibra change les règles. Tout est possible [en termes de renouvellement], ce défi est le plus romantique de sa carrière car il a une histoire avec ce club. Il pourrait prendre sa retraite demain. Il a déjà tout fait. Je pense qu'il ressent ce défi d'une manière particulière. Il peut renouveler, pourquoi pas?"

L'avenir du gardien Gianluigi Donnarumma et du milieu offensif Hakan Calhanoglu reste également non résolu, les deux joueurs étant en rupture de contrat à la fin de la saison.

Interrogé sur le duo de stars, Gazidis a ajouté : "Nous ferons tout notre possible pour parvenir à un accord. Nous voulons qu'ils restent, ce sont deux joueurs importants pour le club et de grands professionnels. Nous ferons tout notre possible, mais le choix sera aussi la leur et nous la respecterons. Je suis convaincu qu’un accord pourra être trouvé."