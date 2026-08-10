Milan frappe à la porte d'une star marocaine

Milan travaille à la reconstruction de son effectif et cherche à former une équipe cohérente afin de faciliter la tâche de son nouvel entraîneur Ruben Amorim.

Dans ce cadre, le club italien a sérieusement commencé à s'intéresser au Marocain Zakaria El Ouahdi, en vue de renforcer le côté droit de sa défense.

Selon le journaliste italien Manuele Baiocchini, Milan se prépare à un possible départ du défenseur Zachary Athekame vers l'Olympique Lyonnais. Et bien que les dirigeants du club italien étudient plusieurs options pour occuper ce poste, El Ouahdi jouit d'une considération particulière grâce à la constance de son niveau et au rendement solide qu'il a affiché avec Genk.

Le latéral droit, âgé de 23 ans, est lié à Genk par un contrat jusqu'en juin 2028. Son niveau a contribué à l'augmentation de sa valeur marchande, actuellement estimée à environ 17 millions d'euros selon le site Transfermarkt.

Le Marocain sort d'une saison très réussie sur le plan individuel avec le club belge, après avoir disputé 43 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison passée, au cours desquels il a inscrit 12 buts et délivré 6 passes décisives.

Ces chiffres sont remarquables pour un défenseur occupant le poste de latéral, car ils confirment sa grande capacité à apporter un plus offensif, et expliquent l'intérêt que lui portent plusieurs grands clubs européens.

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