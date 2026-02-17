Milan fonce sur une star du Barça

L'un des secteurs prioritaires du Barça cet été est la défense centrale, avec un joueur ciblé pour le poste d'arrière gauche. Si Gerard Martin était recruté, il deviendrait la doublure à ce poste, même s'il a désormais des chances de quitter le Camp Nou.

Selon Matteo Moretto, l'AC Milan s'intéresse à Martin. Le club milanais voit en le joueur de 23 ans une bonne option pour renforcer son effectif au poste d'arrière gauche, et Victor Valdepenas du Real Madrid figure également parmi ses cibles.

Dans un premier temps, le repositionnement de Martin en défense centrale avait bien fonctionné, mais l'effet a rapidement été moins marqué. Ces dernières semaines, Pau Cubarsi et Eric Garcia ont été titulaires au Barça, Ronald Araujo étant le principal remplaçant.

Dans cette optique, Barcelone pourrait vendre Martin cet été, à condition que l'offre soit intéressante. Les fonds ainsi obtenus seraient affectés au mercato estival, mais pas nécessairement à un remplaçant, Jofre Torrents pouvant devenir la doublure d'Alejandro Baldé.

Flick aura le dernier mot quant au maintien ou au départ de Martin. Il l'apprécie beaucoup, mais si sa vente permet de dégager des fonds pour renforcer son effectif, il est peu probable qu'il refuse cette opportunité. Reste à savoir si l'AC Milan intensifiera son intérêt d'ici l'ouverture du mercato estival, début juillet.