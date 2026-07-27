Milan et Chelsea se disputent un joueur du Barça, Flick fixe sa position

Le club italien de l'AC Milan et l'anglais de Chelsea ont manifesté leur intérêt pour recruter Gerard Martín, défenseur du Barça, lors de l'actuel mercato estival.

Certains rapports de presse ont indiqué que l'AC Milan est prêt à offrir 35 millions d'euros pour s'attacher les services de ce défenseur central âgé de 24 ans.

Selon le journal espagnol « Marca », le Barça attend d'éventuelles offres officielles, même si l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, insiste pour que le défenseur espagnol reste au sein du club catalan.

Gerard Martín a terminé la saison 2025-2026 comme titulaire en charnière centrale aux côtés de Pau Cubarsí. Sa saison a connu une progression constante, culminant avec son intégration au onze de départ, et il est devenu l'un des joueurs dont les performances ont ravi et surpris Flick, disputant 51 matchs, dont 38 en tant que titulaire.

Le défenseur catalan, lié au Barça par un contrat courant jusqu'en 2028, a affiché une progression remarquable, ce qui explique les informations associant Gerard Martín à plusieurs grands clubs européens.

Le Barça n'exclut rien sur le marché des transferts, mais pour l'heure, l'entraîneur allemand souhaite que Martín poursuive au sein de son équipe. Tout dépendra toutefois de l'évolution du mercato et des options disponibles pour le remplacer.

Pour l'instant, Martín fait partie de l'équipe qui s'est déplacée en Angleterre, son désir et son intention sont de rester au Barça, et il fait tout son possible pour conserver sa place dans le onze de départ du club catalan.