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Estupinan MilanGetty Images

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Milan : Estupinan part après une seule saison ; Aston Villa passe à l’action

Milan AC
Mercato

AC Milan : la direction s’active aussi sur le marché des départs ; Estupinan pourrait retourner en Premier League.

Pervis Estupinan a largement déçu les attentes lors de sa première saison au Milan. À tel point qu'il pourrait déjà changer de maillot après seulement douze mois. Voici le point sur l'ancien joueur de Brighton, par Matteo Moretto : « Il y a un joueur qui pourrait quitter le Milan lors de ce mercato estival, à savoir Estupinan. Le club est sur le marché, le Milan écoute les offres et un club s’est manifesté ces dernières heures pour connaître les conditions et le montant du transfert d’Estupinan, que le Milan avait acquis pour environ 20 millions d’euros. Ce club, c’est Aston Villa. Les Villans ont effectué des premières approches ; aucune offre écrite officielle n’est encore parvenue aux Rossoneri, mais les deux clubs ont déjà échangé pour évaluer la faisabilité de l’opération. »

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