Milan, écoute Pulisic : « Bientôt, le ballon va frapper mon genou et entrer »

La disette de buts de Christian Pulisic se poursuit, celui-ci n'ayant pas réussi à marquer, même lors du match amical que les États-Unis ont disputé récemment contre la Belgique d'Alexis Saelemaekers et de Koni De Winter. À l'issue de la rencontre, qui s'est soldée par une victoire 5-2 de la sélection européenne, l'attaquant du Milan AC a commenté ainsi cette période difficile :





« Je dois être plus froid dans ces moments-là. C'est une période difficile, mais je me sens bien physiquement et je me crée des occasions. Je dois juste rester positif. Je sais qu'à un moment donné, le ballon va rebondir sur mon genou et entrer, et là, tout changera. Je ne panique pas. Mieux vaut maintenant qu'en été. Les choses vont changer. »