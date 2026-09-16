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Milan, décision prise : Cisse jouera avec les Espoirs de Baldini

Milan AC

Milan : Mancini apprécie beaucoup Cissé, mais ne le convoquera pas pour les quatre rendez-vous de la Ligue des nations

Alphadjo Cisse est assurément la nouveauté la plus intéressante du côté de l’AC Milan dans cette première phase de la saison. Deux buts, importants et décisifs, contre le Torino et la Juventus, ainsi que de nombreuses prestations de haut niveau pour un talent en plein décollage. Bonucci l’a suivi de près pour le compte du sélectionneur Mancini et a été très impressionné par l’ancien de Catanzaro et de Vérone : son avenir avec l’Italie est assuré.


Selon les informations de notre rédaction, Mancini laissera Cisse à l’équipe d’Italie Espoirs de Baldini pour les deux rendez-vous décisifs qui peuvent valoir une place aux Jeux olympiques : le 1 octobre est programmé le déplacement en Arménie tandis que le 5 octobre, à domicile, contre la redoutable et leader.

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