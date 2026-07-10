Mikos Gouka estime que, face à cette offre, le Feyenoord sera vraisemblablement contraint de céder Read

Selon le Nottingham Post, Nottingham Forest s’intéresse de près à Givairo Read. Pour en savoir plus sur le jeune joueur de Feyenoord, le quotidien britannique a interrogé Mikos Gouka, journaliste à l’Algemeen Dagblad.

Jeudi, le Feyenoord a reçu une offre pour le joueur. Selon le site spécialisé Feyenoord Transfermarkt, généralement bien informé, cette proposition s’élevait à 25 millions d’euros ; le club de Rotterdam l’a immédiatement refusée.

Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, Forest aurait d’abord proposé 17,5 millions d’euros et s’apprêterait à revenir avec une nouvelle offre.

Feyenoord campe sur ses positions et réclame environ trente millions d’euros. « Ils se montrent fermes, mais un accord est possible », a déclaré Gouka au média anglais. « Robert Eenhoorn et Dévy Rigaux appliquent une politique stricte : maximiser les recettes de transfert plutôt que de se contenter d’un gain rapide. »

Les Rotterdamois s’attendent à une nouvelle offre, plus avantageuse, de la part de Forest. « Si une offre avoisinant les 25 à 30 millions d’euros est faite, Feyenoord sera probablement contraint de le vendre », analyse l’observateur du club.

Le joueur semblait parti pour quitter le club cet été, mais il a affirmé en début de semaine garder toutes les options ouvertes. « Read est certainement réceptif à un transfert », confirme Gouka.

Le latéral droit suscite depuis longtemps l’intérêt de clubs étrangers. Le Paris FC avait tenté de le recruter l’hiver dernier, mais il avait alors choisi de prolonger son séjour au Feyenoord. Le Bayern Munich et Manchester City semblaient également intéressés par ce défenseur talentueux, même si l’on ignore à quel point cet intérêt est concret à l’heure actuelle.