Mikel Arteta met Manchester City en garde

Malgré des résultats récents décevants, Arsenal n'a pas encore dit au revoir au titre. Mikel Arteta a même tenu à mettre Manchester City en garde.

Sans victoire lors de ses 4 derniers matchs de championnat, Arsenal a provisoirement perdu la tête de la Premier League qu'il détenait depuis 247 jours suite au succès de Manchester City à Fulham (1-2). Les Gunners reçoivent demain leur voisin de Chelsea pour repasser devant même si ils ont disputé un match de plus que leur principal rival pour le titre. Et même si le titre semble être désormais très mal parti pour rejoindre l'Emirates Stadium, Mikel Arteta a tenu à mettre en garde Manchester City.

Un gros passage à vide, un objectif réussi

Après avoir largement dominé Arsenal à l'Etihad Stadium en milieu de semaine (4-1), Manchester City a fait le job ce week-end en s'imposant contre Fulham dans un déplacement toujours compliqué à Craven Cottage (1-2). Les Cityzen sont désormais lancés dans une série de huit victoires consécutives qui tranche avec les 3/12 d'Arsenal qui marque clairement le pas depuis un mois. Les Gunners ont ainsi gaspillé un avantage de huit points et voient désormais le titre s'éloigner.

Quoi qu'il arrive dans la fin de saison, les Gunners sont assurés de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, validant ainsi l'un des objectifs du club établi à l'été : « Peu de gens étaient optimistes sur le fait que nous avions la capacité d'y parvenir au début de la saison. Mais, même en réalisant cela, nous ne sommes toujours pas satisfaits. Nous sommes toujours contrariés et nous en voulons plus. »

Arteta croit au titre et met City en garde

Et si la dynamique n'est clairement pas du côté de l'Emirates, Mikel Arteta a refusé de baisser les bras : « Nous avons encore la plus belle partie de la saison à jouer. Cinq matchs, ce n'est vraiment pas fini. Je paierai beaucoup d'argent la saison prochaine pour être à nouveau dans cette position. Donc je veux juste maximiser le moment que nous avons en ce moment et aller gagner contre Chelsea. C'est ce que nous devons faire. »

Loin d'être abattu, l'entraîneur espagnol en a même profité pour mettre Manchester City en garde pour la fin de saison : « Nous avons analysé ce qui n'allait pas ces derniers temps et nous pouvons encore remporter la Premier League. Il reste encore cinq matchs et beaucoup de choses vont encore se passer. Ce que nous allons faire, c'est oublier les échecs passés et arranger les choses lors des prochains matchs. »