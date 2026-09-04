Mike Dean face à la tempête : sa réponse au scandale qui a secoué la Premier League

L'ancien arbitre anglais Mike Dean a déclenché une tempête de polémiques après avoir révélé qu'il se livrait à des « jeux » personnels lorsqu'il arbitrait des matches de Premier League, notamment en se lançant le défi de ne pas utiliser son sifflet le plus longtemps possible, ou de rester à l'intérieur du rond central, dans des aveux qui ont soulevé de vives interrogations sur le professionnalisme et l'intégrité de l'arbitrage.

Lors de son apparition dans l'émission de l'ancienne star Jamie Vardy, Dean a expliqué qu'il abordait ces défis comme une forme de plaisanterie, précisant qu'il avait réussi, dans certains matches disputés avant l'introduction de l'assistance vidéo à l'arbitrage, à tenir de 20 à 25 minutes sans donner un coup de sifflet. Il a également tenté, à une autre occasion, de rester à l'intérieur du rond central pendant environ 15 minutes.

Ces déclarations ont suscité de nombreuses critiques, des détracteurs estimant que transformer les matches de Premier League en un espace pour de tels défis personnels soulève des points d'interrogation sur la nature des décisions arbitrales, d'autant que Dean a dirigé des centaines de rencontres dans la compétition au cours de sa carrière.

Face à la colère grandissante, l'ancien arbitre a été contraint de clarifier sa position via ses comptes sur les réseaux sociaux, affirmant que ses propos ne visaient pas à minimiser l'intégrité de l'arbitrage anglais ni à jeter le doute sur ses collègues.

Dean a déclaré : « Durant 25 ans en tant qu'arbitre professionnel, j'ai toujours appliqué les lois du jeu du mieux que je le pouvais », expliquant que sa méthode consistait à laisser le jeu se poursuivre autant que possible, tout en privilégiant l'application d'un seuil élevé concernant les contacts, tant qu'ils ne nécessitaient pas d'intervention arbitrale.

Il a ajouté que les fautes exigeant une intervention étaient traitées de la manière appropriée, insistant : « Mon intention n'était pas de minimiser l'intégrité de l'arbitrage dans mon pays, et j'ai toujours respecté ce métier et la responsabilité qui vient avec le fait d'être arbitre. »

Dean avait pris sa retraite de l'arbitrage en 2022, après avoir dirigé plus de 550 matches de Premier League au cours d'une carrière qui s'est étendue sur plus de deux décennies.