Mikaël Silvestre décrypte les forces et les faiblesses du Bayern Munich avant d'affronter le PSG en Ligue des champions

Mikaël Silvestre analyse les points forts et points faibles du Bayern Munich avant son match de Ligue des champions contre le PSG.

Mardi soir, le PSG reçoit le Bayern Munich au Parc des princes à l'occasion du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Si les deux équipes visent le sacre dans cette compétition, elles n'abordent pas la rencontre dans les meilleures dispositions.

Avant ce choc, Mikaël Silvestre, ancien défenseur de l'équipe de France et vainqueur de la Ligue des champions en 2008 avec Manchester United, a analysé les forces et les faiblesses du Bayern Munich pour nos confrères de Betting Expert.

Comme Paris, le Bayern n'est pas au mieux

« Depuis le début de l'année, après la Coupe du monde, le PSG n'a pas été très bon. Mais de l'autre côté, le Bayern Munich semble avoir le même problème : en termes de résultats et en termes de contenu, ce n'est pas génial. La confiance n'est pas de mise des deux côtés », explique Silvestre.

Mikaël Silvestre estime qu'il est même difficile dans ce cas de faire un pronostic pour ce match aller : « Choisir un vainqueur en ce moment est difficile mais je pense que le résultat sera serré. Le PSG a Neymar, Mbappé et Messi mais collectivement, ils ont des problèmes à régler. Le Bayern Munich est dans la même situation. Je pense que ce sera une bataille serrée, à l'aller et au retour. »

Silvestre doute de la défense bavaroise

« Le match basculera probablement sur des erreurs individuelles. On peut aussi imaginer Thomas Müller délivrer sa 241e passe décisive, une statistique incroyable, à moins que Jamal Musiala ne créé une étincelle », ajoute Silvestre.

« Mais Je pense aussi que le Bayern Munich n'est pas au mieux sur le plan défensif. Alors oui, ils de bons joueurs avec João Cancelo, Daley Blind et Dayot Upamecano. Mais les deux premiers sont arrivés cet hiver et le trio n'est pas habitué à jouer ensemble. Ça manque d'automatisme. Et puis en attaque, il n'y a plus Robert Lewandowski. Au final, pour la qualification, je penche plutôt pour le PSG », pronostique Silvestre.