Mika Godts se prononce clairement sur son avenir à l’Ajax

Dans une longue interview accordée à ABA Today, le magazine des Ajax Business Associates, l’ailier belge Mika Godts revient sur son parcours à l’Ajax jusqu’à présent. Il admet avoir dû s’adapter à son arrivée à Amsterdam en janvier 2023.

« À l’ArenA, on réalise immédiatement que l’Ajax est un grand club, un club historique », explique Godts au sujet du club, cinquième la saison passée. « J’ai dû m’adapter, à une autre culture, à une autre ambiance. Ça m’a causé un peu de stress, un stress agréable. Mais j’ai vite pris mes marques. Au final, tout s’est passé très naturellement. »

Il a ensuite travaillé sous les ordres de John Heitinga, alors entraîneur intérimaire après le départ d’Alfred Schreuder, et a fait ses débuts contre Fortuna Sittard. « Pour jouer au football ici, bien sûr, ai-je répondu. L’entraîneur m’a alors confirmé que je faisais partie du groupe et que j’avais ma place pour la rencontre. »

L’ancien défenseur le fait entrer contre Fortuna Sittard en remplacement de Dusan Tadic. « C’était une journée inoubliable. Faire ses débuts et jouer à l’ArenA, c’est ce dont on rêve. Sur le terrain, j’étais plutôt serein. J’étais surtout heureux de pouvoir faire mes débuts. J’ai essayé de m’impliquer du mieux que je pouvais et je voulais vraiment montrer quelque chose au public. »

Quelques années plus tard, Godts a effacé Tadic des tablettes : 17 buts et 12 passes décisives la saison passée, des chiffres qui lui ont valu le titre de Meilleur Joueur de l’Eredivisie de la VriendenLoterij et lui ont permis de devenir le premier Ajacide depuis le Serbe à atteindre les deux chiffres dans ces deux catégories. « Les statistiques sont importantes dans le football, mais je ne dois pas m’y attarder. Mon focus doit rester sur mon jeu, c’est essentiel pour moi et pour l’équipe. »

Malgré tout, l’attaquant très courtisé a aussi connu des moments plus difficiles, à l’image de la défaite 2-1 à domicile contre le FC Twente. « Nous avons laissé filer beaucoup de matchs sans raison valable, constate-t-il. Peut-être nous manque-t-il parfois un peu de discipline pour conserver un avantage de 2-0. Cela s’est déjà produit plusieurs fois. »

Ses excellentes performances ont attiré l’attention de clubs comme Manchester United et Naples, mais un grand transfert n’est pas sa priorité cet été : « Je me concentre sur l’Ajax. Pour progresser, je dois continuer à bien jouer. Mais l’essentiel est que l’équipe réussisse. Si je maintiens mon niveau et que l’Ajax se porte bien, c’est l’idéal. »

Sous contrat avec l’Ajax pour encore trois saisons, il ne sera pas une option bon marché pour les clubs intéressés. Transfermarkt évalue actuellement sa valeur à 35 millions d’euros, mais le prix demandé pourrait être plus élevé.