Mika Godts : « Il dégage une telle classe. On ne découvre pas souvent des joueurs de ce calibre ! »

Mika Godts a récemment connu sa première convocation avec l’équipe nationale belge, une expérience qu’il qualifie d’« extrêmement enrichissante » pour l’ailier de l’Ajax. C’est ce qu’il a confié aujournal Algemeen Dagblad.

Lors des matchs amicaux contre les États-Unis et le Mexique, Godts a disputé ses premières minutes avec les Diables Rouges. « C’était génial », se souvient-il dans l’AD à propos de cette période internationale. « C’était un voyage sympa. Être avec le groupe et pouvoir faire ses débuts pour son pays, c’est vraiment génial. »

Chez nos voisins du sud, les joueurs qui occupent son poste ne sont pas des moindres : Jérémy Doku (Manchester City), Leandro Trossard (Arsenal) et Malick Fofana (Olympique lyonnais) font de la Belgique l’une des nations les mieux dotées à ce poste.

« Ces joueurs figurent parmi les meilleurs du pays, mais c’est précisément pour rivaliser avec eux que je suis devenu footballeur », explique Godts. « À l’entraînement, on sent tout de suite que tout va plus vite ; ça me rend meilleur. »

Il a même partagé le terrain avec Kevin De Bruyne. « On voit que Kevin a toujours cette classe à son âge. C’est rare. J’ai encore beaucoup à apprendre de joueurs comme lui, et ça, c’est formidable. »

Ajax

Individuellement, le Belge peut d’ores et déjà se féliciter d’une saison remarquable : il a directement pris part à 25 buts en Eredivisie (15 réalisations, 10 passes décisives), un total que aucun autre joueur du championnat n’égale.

Un transfert estival semble inévitable, mais Godts préfère se concentrer sur l’instant présent : « J’ai souvent dit que j’aimerais rester à l’Ajax. J’ai toujours rêvé de remporter un titre avec ce club. Ce ne sera pas possible cette saison, mais j’espère que ça le sera la saison prochaine. »

« Cet été, je ferai le point sur la situation, tant avec le club qu’avec moi-même. Il est possible que certains paramètres évoluent, ou peut-être pas. Je prendrai alors ma décision », conclut l’ailier agile.