Mika Godts est officiellement écarté de la sélection belge pour la Coupe du monde

Mika Godts ne figure pas dans la sélection belge pour la Coupe du monde, a confirmé le sélectionneur Rudi García vendredi après-midi lors d’une conférence de presse.

L’attaquant, qui a fait ses débuts avec les Diables Rouges fin mars lors d’une rencontre amicale face aux États-Unis (2-5), n’a pas réussi à convaincre suffisamment le sélectionneur.

L’ailier de l’Ajax a pourtant marqué 17 buts et délivré 12 passes décisives en 31 matchs de VriendenLoterij Eredivisie cette saison.

Jorthy Mokio, lui aussi milieu de terrain à l’Ajax, avait pourtant porté le maillot des Diables Rouges lors d’une rencontre, mais il a récemment opté pour le Congo, également qualifié pour la Coupe du monde.

Pour occuper le couloir gauche, le sélectionneur Garcia a finalement jeté son dévolu sur Jérémy Doku et Leandro Trossard, deux joueurs qui brillent cette saison sous les couleurs de Manchester City et d’Arsenal.

Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Youri Tielemans figurent également dans la liste. La Belgique, dans le groupe G, affrontera l’Égypte, l’Iran et la Nouvelle-Zélande.

La sélection complète de la Belgique

Gardiens : Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (RC Strasbourg)

Défenseurs : Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Portugal), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Brandon Mechele et Joaquin Seys (Club Bruges), Thomas Meunier et Nathan Ngoy (Lille), Arthur Theate (Eintracht Francfort), Koni De Winter (AC Milan)

Milieux de terrain : Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana, Youri Tielemans (tous deux à Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers FC), Hans Vanaken (Club Bruges), Axel Witsel (Gérone)