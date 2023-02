Mijatovic ne croit pas en un retour en grâce de Benzema

Pedja Mijatovic est pessimiste quant au fait que Karim Benzema va retrouver le niveau qui était le sien avant le Ballon d'Or.

Karim Benzema reste l’atout numéro 1 du Real Madrid. Sans lui, l’équipe merengue apparait limitée en attaque. Toutefois, le Français n’est pas aussi étincelant que la saison dernière. Et c’est zéro pointé au niveau de buts en Ligue des Champions en témoigne.

On ne reverra plus la meilleure version de Benzema

A sa décharge, l’ancien lyonnais a été pénalisé par plusieurs blessures depuis l’entame de l’exercice. Mais est-ce que ces pépins physiques sont la seule explication d’une campagne moins impressionnante que les précédentes. Predrag Mijatovic, ex attaquant du Real, ne le pense pas. Pour lui, c’est aussi dans la tête que ça pèche en ce moment du côté de l’ancien international français.

« C’est impossible de l’imaginer être aussi fort que l’an passé. Chaque joueur a une année qui marquera toute sa carrière. L’année passée, il s’en rappellera toute sa vie », a commencé par déclarer l’ex directeur sportif du Real dans une interview à Canal+.

Mijatovic a poursuivi en avançant une thèse. Selon lui, la conquête du Ballon d’Or a réduit l’appétit de KB9 : « Après avoir conquis le Ballon d’Or, la plus belle chose qui existe, tu te dis : « J’ai tout accompli. Je vais continuer à essayer, mais si je n’y arrive pas ce n’est pas grave ». Tu as du mal à passer à autre chose ».

Nasri défend Benzema

Alors, Benzema serait-il devenu moins ambitieux ? Son ancien coéquipier en Bleu, Samir Nasri, ne le croit pas. Lors de l’émission Canal Football Club, ce dernier a plutôt évoqué le poids de l’âge, ainsi que l’impact d’une absence au Mondial. « Il a 35 ans, la saison dernière, il a fait une saison de rêve. Il a tout fait, il a gagné le Ballon d’or. Déjà, après ça, il y a eu une sorte décompression. En gérant cette décompression, il devait aussi gérer le fait de jouer la Coupe du Monde et de montrer au monde que c’est le Ballon d’Or et qu’il est le meilleur au monde. Il y a la blessure et il se passe ce qui se passe en Equipe de France. Ça, on le saura jamais, mis à part en discutant avec les protagonistes ».

Nasri ne s’inquiète pour Benzema. Il est convaincu qu’il restera à la hauteur lors des grands rendez-vous avec le Real : « Il y a ces petites blessures aujourd’hui. Il se gère, il a un statut en club où il est capable de dire au coach ou au médecin qu’il peut faire l’impasse sur un match. Mais dans tous les matches importants, il est là de toute façon. Il marque et continue de le faire ».