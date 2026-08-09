Míchel Sánchez s’inquiète : « Avec le talent dont dispose l’Ajax, je ne comprends pas cela »

Míchel Sánchez a été choqué par le niveau de son équipe en première période contre le PEC Zwolle. Grâce à des buts de Jorthy Mokio et Julian Brandt après la pause, son Ajax s’est finalement imposé, mais l’entraîneur s’est montré critique après la rencontre.

« Mon staff et moi avons aussi essayé de trouver une raison », cherche Míchel pour expliquer la première période. « Le problème de Mika a pu être une raison. Pendant dix minutes, l’équipe ne savait pas s’il pourrait jouer ou non. »

« Je pense aussi que nous avons ressenti la pression de la première journée. Notre prestation avec le ballon n’a pas été assez bonne. Nous avons commis énormément d’erreurs inutiles. Avec le talent dont dispose l’Ajax, je ne comprends pas cela. Cela m’inquiète. »

« L’Ajax ressent toujours la pression de gagner et nous avons besoin de joueurs avec la mentalité nécessaire pour gérer cette pression », explique Míchel, qui a vu son équipe mieux se présenter en seconde période.

Après le carton rouge du défenseur du PEC Sherel Floranus, l’Ajax a ouvert le score par l’intermédiaire de Mokio. Débutant en Eredivisie, Brandt a inscrit le 0-2 dans le temps additionnel. Sur une passe de Mika Godts, qui a peut-être justement disputé son dernier match avec l’Ajax.

« Julian Brandt, Marc ter Stegen, Tolu Arokodare et Marcos Leonardo sont des joueurs qui font la différence pour nous. Ils rendent leurs coéquipiers meilleurs. Mais ils ne sont pas encore à cent pour cent physiquement. »

« Ils doivent encore beaucoup travailler avec l’équipe. Mais l’Eredivisie a commencé et nous devons les lancer sur le terrain. Sinon, il sera difficile d’être compétitifs au final. »

« Ils ne sont pas encore les meilleures versions d’eux-mêmes, donc nous devons parfois encore un peu souffrir », conclut Míchel, qui peut désormais préparer jeudi avec son équipe. L’Ajax se déplacera alors en Irlande pour le match retour de Conference League contre Shelbourne.