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Rian Rosendaal

Traduit par

Míchel Sánchez modifie la composition de l’Ajax sur plusieurs lignes pour le duel contre Telstar

Telstar vs Ajax
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L’Ajax reprend la saison en Eredivisie VriendenLoterij ce dimanche avec un déplacement chez Telstar. L’entraîneur Míchel Sánchez a dévoilé la composition de l’équipe pour ce match à l’extérieur, qui débutera à 16 h 45. Youri Baas, Youri Regeer et Lucas Rosa, encore titulaires en milieu de semaine contre le FC Sion, sont absents du groupe. 

Marc-André ter Stegen gardera les buts de l’Ajax. Rosa est remplacé au poste d’arrière droit par Anton Gaaei. Aaron Bouwman et Dies Janse formeront la charnière centrale des visiteurs, avec Caio Henrique au poste d’arrière gauche.

Youri Regeer est en bonne voie pour rejoindre le Werder Brême et est remplacé contre Telstar par Jorthy Mokio. Davy Klaassen et Julian Brandt complètent le milieu de terrain de l’Ajax ce dimanche.

Tolu Arokodare a inscrit un doublé contre le FC Sion et laisse donc Marcos Leonardo sur le banc. Steven Berghuis, à droite, et Oscar Gloukh, à gauche, devront alimenter l’attaque depuis les ailes.

Composition de Telstar : Koeman ; Valk, Peersman, Soualhia ; Alders, Rossen, Owusu, Hardeveld ; Mendes, Brouwer ; Seedorf. 

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Composition de l’Ajax : Ter Stegen ; Gaaei, Bouwman, Janse, Henrique ; Klaassen, Mokio, Brandt ; Berghuis, Arokodare, Gloukh. 

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