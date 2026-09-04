L’entraîneur de l’Ajax, Míchel Sánchez, s’est projeté vendredi sur le choc d’Eredivisie face au PSV, prévu un jour plus tard. L’Espagnol a notamment indiqué que les recrues Sofyan Amrabat, Viktor Tsygankov et Thilo Kehrer étaient prêtes à jouer quelques minutes. Daley Blind, Rayane Bounida et la recrue Simon Adingra, arrivée blessée à Amsterdam et qui, selon Míchel, a encore besoin d’un mois, ne sont pas disponibles.

« Sofyan sera disponible demain pour jouer », a expliqué Míchel en conférence de presse. « Demain, nous verrons s’il sera titulaire. Physiquement, il est prêt à jouer. Il est évident que nous prenons en compte tous les aspects pour le match de demain. C’est un joueur prêt à se battre. »

Il est donc loin d’être certain qu’Amrabat figure dans le onze de départ de l’Ajax samedi. Blind, en revanche, sera bien absent. Le vétéran souffre d’un nerf dans le dos depuis le tour préliminaire de Conference League contre Shelbourne.

« Daley ne sera pas là, tout comme Bounida. Le reste des joueurs est prêt à jouer. Viktor Tsygankov et Thilo Kehrer aussi. Ce sont les seuls joueurs dont nous devrons nous passer demain », a indiqué Míchel, en laissant un instant de côté Adingra, blessé à la cheville.

« J’ai justement oublié de citer Adingra dans la liste des absents. Il souffre encore de la cheville, voyons combien de temps durera sa récupération. J’espère qu’il sera disponible d’ici un mois », a ajouté Míchel au sujet de l’ailier gauche prêté par Sunderland.

Tsygankov a obtenu son permis de travail rapidement et aurait déjà pu faire ses débuts dans le groupe la semaine dernière contre Telstar, mais Míchel a estimé que le moment n’était pas encore venu et l’a laissé à Amsterdam afin de le préparer pour la réception du PSV.

Tsygankov n’a pas encore disputé la moindre minute officielle cette saison en raison d’un conflit avec son ancien club, Gérone. Kehrer, prêté par Monaco, a lui disputé une seule minute officielle, même si l’Allemand a, contrairement à Tsygankov, été régulièrement utilisé pendant la préparation.

L’Ajax et le PSV ont à peu près aussi bien lancé leur saison, avec deux points perdus chacun. Les deux cadors ont déjà laissé filer des points une fois après avoir gâché à domicile une avance de 2-0 (2-2). Le PSV a remporté ses trois autres matches, l’Ajax ses deux autres.



