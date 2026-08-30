Míchel Sánchez annonce un transfert : « Il est certain à cent pour cent qu’il va rejoindre l’Ajax »

L’Ajax va encore se renforcer avec un nouvel ailier gauche avant la fermeture du mercato estival. L’entraîneur principal Míchel Sánchez a clairement indiqué dimanche, avant le déplacement chez Telstar, que le club d’Amsterdam allait de toute façon encore bouger à ce poste.

Au micro d’ESPN, Míchel a confirmé que l’Ajax n’avait pas encore terminé son mercato. La priorité est de recruter un ailier gauche capable d’apporter davantage de profondeur grâce à sa vitesse et à ses qualités individuelles.

Ce besoin est apparu après le départ de Mika Godts au Paris Saint-Germain. Abdellah Ouazane et Oscar Gloukh, entre autres, ont ensuite été utilisés sur le côté gauche, mais l’Ajax recherche clairement un autre profil d’attaquant.

« Il est certain à cent pour cent qu’un ailier va arriver pour nous apporter de la profondeur et qui est fort dans les duels en un contre un. Un joueur vertical, comme Mika l’est aussi », a déclaré Míchel dans un entretien avec le journaliste d’ESPN Milan van Dongen.

Míchel n’a pas encore pu dire qui serait ce nouvel ailier. « Si j’en sais déjà plus ? Non, mais le poste d’ailier gauche est prioritaire pour Jordi. Et pour moi aussi. »

Ces dernières semaines, Míchel a discuté à plusieurs reprises de l’arrivée d’un nouvel ailier avec le directeur technique Jordi Cruijff. « Nous en avons souvent parlé », a expliqué l’entraîneur, qui estime clairement qu’il manque encore quelque chose à son effectif actuel sur les côtés.

« À l’heure actuelle, nous n’avons pas de pur ailier. Nous avons vraiment besoin de ce type de joueur », a poursuivi Míchel.

Ces derniers jours, l’Ajax a déjà été lié à plusieurs ailiers gauches. L’un des noms évoqués est celui de Brian Rodríguez, joueur de l’América, pour lequel le club d’Amsterdam aurait même déjà formulé une offre d’environ douze millions d’euros, selon De Telegraaf.