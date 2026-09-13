Míchel préfère Dolberg à Leonardo à l’Ajax : « Cela n’a rien à voir avec ça »

Kasper Dolberg ne devance pas Marcos Leonardo dans la hiérarchie à l’Ajax. C’est ce qu’a souligné l’entraîneur Míchel après l’éclatante victoire 1-5 de l’Ajax sur la pelouse de Fortuna Sittard. Dolberg est entré à la place de Tolu Arokodare et a agrémenté son entrée en jeu d’un but.

Dolberg a inscrit le 1-4 à la 79e minute. Après la rencontre dans le Limbourg, l’entraîneur espagnol de l’Ajax a été interrogé sur le fait de savoir si Dolberg avait désormais sa préférence sur la recrue estivale Leonardo.

« Cela n’a absolument rien à voir avec la hiérarchie. Absolument pas. Nous formons une seule équipe, et tout le monde est important. Nous avons estimé que ce match correspondait davantage aux qualités de Dolberg. Rien de plus. J’ai aussi énormément confiance en Leo », a déclaré l’entraîneur de l’Ajax lors de la conférence de presse qui a suivi.

Míchel s’est également montré élogieux envers Sofyan Amrabat. Le milieu de terrain récemment recruté était entré en jeu la semaine dernière contre le PSV et a cette fois bel et bien disputé les 90 minutes face à Fortuna.

« C’est vraiment remarquable qu’un joueur puisse faire cela. Sofyan a une mentalité exceptionnelle pour tenir dans ce type de matches et dispose aussi d’une très grande expérience. Lors des dix à quinze dernières minutes, il était clairement plus fatigué. Mais à ce moment-là, le match était déjà plié et tout est devenu beaucoup plus simple », a ajouté l’entraîneur vainqueur.

Míchel est très satisfait de la large victoire de son équipe en terre limbourgeoise. « Nous nous sommes créé beaucoup d’occasions contre une équipe dotée d’une bonne mentalité. Et qui n’avait encore pas perdu en championnat jusqu’à présent. »

« Je suis content du résultat, surtout après la défaite contre le PSV. Il est important que nous ayons remporté le match suivant. Maintenant, nous nous concentrons sur les deux matches que nous allons jouer à domicile », a indiqué l’entraîneur en référence aux rencontres face à Willem II et Excelsior.