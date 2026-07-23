L’Ajax se mesure au FK Vojvodina au deuxième tour préliminaire de la Conference League. L’entraîneur Míchel a désormais dévoilé sa composition.

Marc-André ter Stegen n’est pas encore arrivé, ce qui fait que Maarten Paes garde les buts des Amstellodamois. Lucas Rosa (à droite) et Owen Wijndal (à gauche) occupent les couloirs. Cela signifie que la recrue Caio Henrique débute sur le banc. Aaron Bouwman et le revenant Daley Blind forment la charnière centrale.

Youri Regeer assure l’équilibre au milieu de terrain. Davy Klaassen et Oscar Gloukh ont, eux, pour mission d’assurer le lien avec la ligne offensive de l’Ajax.

Kasper Dolberg a récemment eu du temps de jeu contre l’Olympiakos et sera titulaire contre Vojvodina. Steven Berghuis débute sur le flanc droit et Mika Godts devra apporter le danger sur le côté gauche.

Le match retour contre Vojvodina est programmé au jeudi 30 juillet. Entre-temps, l’Ajax disputera un match amical contre l’anglais Burnley. En cas de victoire face au club serbe, un troisième tour préliminaire suivra, puis éventuellement les barrages.

Composition du FK Vojvodina :

Composition de l’Ajax : Paes ; Rosa, Bouwman, Blind, Wijndal ; Regeer, Klaassen, Gloukh ; Berghuis, Dolberg, Godts.