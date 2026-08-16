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Bart DHanis

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Míchel choisit Youri Baas et désigne le remplaçant de Godts

Ajax

Míchel Sánchez a dévoilé la composition d’Ajax pour la réception de sc Heerenveen. Le technicien espagnol a choisi de laisser Julian Brandt sur le banc au coup d’envoi. Daley Blind a ressenti des gênes physiques en milieu de semaine contre Shelbourne FC et est absent.

Le recrutement à plusieurs millions d’euros Caio Henrique occupe, comme la semaine dernière contre le PEC Zwolle, son poste habituel d’arrière gauche. Aaron Bouwman compose la charnière centrale avec Youri Baas, le remplaçant de Blind. Lucas Rosa débute au poste d’arrière droit.

Au milieu de terrain, il n’y a pas de place pour Brandt ni Jorthy Mokio. Míchel a choisi Youri Regeer, Davy Klaassen et le numéro 10 Oscar Gloukh.

En attaque, l’Ajax devra se passer de Mika Godts à partir de cette semaine. L’attaquant belge a bouclé samedi son transfert au Paris Saint-Germain.

La production offensive du club amstellodamois devra donc passer par Steven Berghuis, Kasper Dolberg et Abdellah Ouazane.

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Le match entre l’Ajax et sc Heerenveen débutera à 16 h 45 à la Johan Cruijff ArenA.

Composition de l’Ajax : Ter Stegen ; Rosa, Bouwman, Baas, Caio Henrique ; Regeer, Gloukh, Klaassen ; Berghuis, Dolberg, Ouazane.

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