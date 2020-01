Michael Jordan : "Neymar a joué un rôle dans le partenariat avec le PSG"

La légende du Basket de 56 ans révèle que Neymar a joué un rôle dans le rapprochement entre sa marque et le PSG.

En marge du premier match de saison régulière de NBA à Paris, entre les Milwaukee Bucks et les Charlotte Hornets, le PSG a profité de l'occasion pour dévoiler un quatrième et nouveau maillot siglé Jordan.

Michael Jordan en a profité, de son côté, pour évoquer, en conférence de presse, le rôle joué par Neymar dans le partenariat signé avec le club de la Capitale :

"En fait, le PSG est venu vers nous pour faire ce partenariat. Neymar était un grand fan de la marque Jordan. Le rapprochement était donc plus facile. Qui plus est, en matière de marketing, Paris représente la mode. On voit la marque comme une marque de loisirs lifestyle, donc le partenariat était simple", a confié le mythique ancien joueur des Chicago Bulls.