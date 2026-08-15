Mexx Meerdink a apparemment révélé par accident samedi soir, après la large victoire 1-4 de l’AZ sur le terrain du FC Utrecht, que Troy Parrott se dirige vers un gros transfert. Devant la caméra d’ESPN, l’attaquant a expliqué que son concurrent allait quitter l’AZ, avant de revenir sur ses propos quelques secondes plus tard.

Parrott ne figurait pas samedi dans le groupe de l’AZ pour le duel au Stadion Galgenwaard. Avant la rencontre, l’entraîneur Leeroy Echteld avait encore évoqué une légère blessure de l’attaquant irlandais.

Après la rencontre, Meerdink a toutefois lâché une déclaration marquante sur l’avenir de Parrott. « C’est dommage qu’il nous quitte, mais pour moi c’est une belle opportunité de me montrer. Il mérite un beau pas en avant. Et ensuite, ce sera mon moment. »

Lorsque Meerdink est ensuite interrogé sur le nouveau club de Parrott, il semble se rendre compte qu’il en a peut-être trop dit. « Je n’en ai aucune idée. J’espère quand même qu’il pourra franchir un beau cap et ensuite, ce sera mon moment. » Lorsqu’on lui fait remarquer qu’il venait justement de parler d’un départ, il réagit : « Non, non, je n’ai pas dit ça. »

Echteld ne veut pas confirmer après coup qu’un transfert de Parrott est déjà imminent. « Quoi qu’il en soit, il n’était pas apte pour aujourd’hui, mais il est clair qu’il a misé sur un transfert », a déclaré l’entraîneur, qui reste prudent sur l’état des négociations : « Je ne le sais vraiment pas. Je vous dis simplement ce que je sais. »

Parrott avait déjà été clairement associé cet été à un départ de l’AZ. Selon les informations, West Ham United avait précédemment formulé une offre d’environ 17,5 millions d’euros pour l’attaquant, tandis que le FC Porto est également cité parmi les clubs intéressés.

Meerdink a en tout cas profité samedi de l’absence de Parrott et s’est mis en évidence contre le FC Utrecht. Peu après la pause, il a inscrit le 0-3 sur un centre de Mateo Chávez. « On travaille ça tous les jours à l’entraînement, donc c’est agréable d’être récompensé. On voit aussi la joie. »

Pour Meerdink, ce but représentait en outre son premier but en championnat de la saison. « C’est toujours agréable d’inscrire le premier en championnat. Lors du dernier match contre l’ADO Den Haag, je n’étais pas au top et ça me travaillait. Alors on se cherche », a confié l’attaquant. « Heureusement, je l’ai mis. »