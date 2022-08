Le FC Barcelone est déterminé à trouver un nouveau latéral droit cet été, même s'il n'a pas pu recruter Cesar Azpilicueta.

Selon Mundo Deportivo, Juan Foyth et Thomas Meunier sont les deux joueurs que le club lorgne actuellement.

Meunier, qui aura 31 ans le 12 septembre, a commencé la saison en tant que titulaire avec le Borussia Dortmund pour sa troisième saison au club, après avoir été recruté comme agent libre par le Paris Saint-Germain.

Meunier, un grand latéral droit capable d'évoluer aussi bien en attaque qu'en défense, a inscrit 36 buts et délivré 51 passes décisives en 393 matches en club. Il est également un international expérimenté de l'équipe nationale belge de Roberto Martinez.

Barcelone n'a pas beaucoup d'arrière droit. Sergino Dest n'est pas considéré par Xavi Hernandez et son équipe technique comme étant de qualité suffisante pour débuter à ce poste, tandis que Sergi Roberto et Ronald Araujo sont des chevilles carrées dans des trous ronds.

Meunier, en revanche, est un arrière droit expérimenté - et naturel. Passé par Virton, il a également évolué au Club de Bruges, au PSG et à Dortmund. Il compte 56 sélections avec la Belgique et a inscrit huit buts pour son équipe nationale.