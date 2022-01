Metz - Antonetti : "Strasbourg était meilleur que nous"

Largement diminué par les nombreux départs à la CAN (sept joueurs au total), Metz n'est pas parvenu à tenir face à Strasbourg ce dimanche. Une situation délicate à gérer pour Frédéric Antonetti, alors que le club se bat pour rester en Ligue 1.

Antonetti : "Les jeunes font leur apprentissage"

L'entraîneur messin n'a eu d'autre choix que de reconnaître la supériorité de l'adversaire après le coup de sifflet final.

"Je pense qu'on est rentrés trop timidement dans le match. On a eu vingt minutes difficiles. Les débats se sont ensuite rééquilibrés, mais on n'a pas exploité les contres", a-t-il regretté.

"On a fait le plus dur en première période, mais, en deuxième, le scénario est le pire pour nous. Au bout de vingt minutes, on a eu une prise de conscience. On a réalisé quelques bonnes sorties de balle intéressantes.

"Mais ce n'était pas assez face à une bonne équipe de Strasbourg. On avait un déficit athlétique énorme, on ne pouvait pas rivaliser à ce niveau. Strasbourg était meilleur que nous. Les jeunes font leur apprentissage mais on travaille pour après-demain, pas pour demain."

Stéphan : "On a très bien maîtrisé le match"

Un sentiment qui tranche avec celui de Julien Stéphan, qui avait pour sa part de quoi se réjouir de la prestation de son RC Strasbourg.

L'article continue ci-dessous

"On a très bien maîtrisé le match, quasiment du début à la fin. Il nous a juste manqué le but en première période. Il fallait continuer à travailler ainsi en deuxième. On aurait pu obtenir une victoire plus large, mais je suis satisfait des joueurs", a-t-il affirmé.

"Il fallait rester très froid et calme dans la tête. Je suis très content que ce premier but arrive sur une transition. On s'est créé des occasions, on n'a rien concédé sur le plan défensif. Il était important de recréer une dynamique de performance.

"Cela nous permet d'avoir 29 points et d'avoir l'objectif comptable de franchir la barre des 30. On a pris de l'avance pour le maintien, mais il faut faire attention, rester très attentifs. On va rester focalisés sur le jeu."