Mesut Ozil dévoile pourquoi il a dit non au Barça de Guardiola

L'icône du Real Madrid, Mesut Ozil, a annoncé cette semaine qu'il prenait sa retraite, et les hommages affluent de la capitale espagnole.

Ozil était l'un des joueurs les plus excitants d'Europe lors de son passage à Santiago Bernabeu, délivrant souvent plus de passes décisives que n'importe qui d'autre.

Le Real plutôt que le Barça

Tout aurait pu être différent. À 21 ans, Ozil suscite l'intérêt de toute l'Europe, mais il a déclaré à Marca qu'il aurait pu quitter le Werder Brême pour le FC Barcelone, et non pour le Real Madrid.

"C'était une décision entre le Real Madrid et Barcelone. Et à la fin, ce n'était pas une question d'argent. Je ne sais pas si c'est connu, mais j'ai visité Madrid et Barcelone à l'époque et la différence, c'était José Mourinho".

Le Portugais a fait l'effort que Pep Guardiola n'a pas fait, ce qui a été décisif pour lui.

"Mou m'a offert une visite VIP au Real Madrid. Il m'a emmené voir le stade et tous les trophées qu'ils avaient remportés. J'en ai eu la chair de poule. La visite à Barcelone a été moins enthousiaste et le plus décevant, c'est que Pep Guardiola n'a pas pris la peine de me rencontrer. Avant ce voyage, j'aimais beaucoup le style de football de Barcelone et je m'imaginais bien jouer avec eux, mais Madrid a mis le paquet".

"José Mourinho a donc été sans aucun doute le facteur le plus important dans ma décision. Après mes visites, ma décision était claire à cent pour cent : je voulais être un Madrilène".

En effet, il est devenu un Madrilène et a admis avoir pleuré lorsqu'il a quitté l'Espagne pour rejoindre Arsenal. Il a noué une relation étroite avec Sergio Ramos pendant son séjour à Madrid - peu de gens sont plus attachés aux Blancos que lui.

L'importance des coachs dans la persuasion des joueurs devient de plus en plus évidente, comme en témoigne le recrutement de Xavi Hernandez, qui a joué un rôle majeur dans la stratégie de transfert du FC Barcelone ces derniers temps. Dans ce cas, Mourinho a pris le dessus sur Guardiola.