Mesut Özil s'est régalé pendant Barça - PSG

L'ancien meneur de jeu du Real Madrid, Mesut Ozil, s'en est pris au FC Barcelone après son élimination de la Ligue des champions.

Les Blaugrana ont vu leurs chances de remporter la Ligue des champions s'envoler en milieu de semaine, après avoir été éliminés en quart de finale par le Paris Saint-Germain. Ce résultat signifie que Barcelone est presque certain de terminer la campagne sans trophée, alors que l'entraîneur Xavi Hernandez partira cet été. L'équipe de Xavi se rendra à Madrid ce week-end pour son dernier Clasico de la saison après une semaine frustrante.

Le carton rouge de Ronald Araujo contre le PSG a été suivi d'une autre expulsion sur la ligne de touche pour Xavi et Ozil a laissé entendre que le manque de contrôle leur coûtait cher. "Le FC Barcelone a de bons joueurs à tous les postes, mais il y a eu trop de blessures cette saison", a-t-il déclaré dans une interview accordée à Marca.

Özil, le coup de grâce

"Peut-être devraient-ils faire un peu plus attention à eux-mêmes et à leurs erreurs et ne pas toujours se plaindre des arbitres. Cela ne sert à rien."

"Le Real Madrid réalise une saison fantastique. Je ne m'y attendais pas après le départ de Karim (Benzema), mais ils se débrouillent très bien". La carrière d'Ozil au Real Madrid, de 2010 à 2014, s'est déroulée pendant la période dominante de Pep Guardiola à la tête du FC Barcelone. L'international allemand n'a remporté que deux Clasico sur onze avant le départ de Guardiola en 2012.