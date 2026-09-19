Mesure particulière pour Luis Diaz ! Le Bayern Munich a déjà connu le succès avec cela

Le Bayern avait pas mal de choses à fêter dans le vestiaire. Avec un tel 7-0, les occasions ne manquent finalement pas. « Le coach nous a fait faire quelques discours dans le vestiaire », a raconté Harry Kane lorsque, quelques minutes après minuit, il a quitté le vestiaire vendredi en tant que dernier joueur du club le plus titré d’Allemagne après l’écrasante victoire contre l’Union Berlin, un cœur en pain d’épices avec un 100 glacé sur le devant à la main en l’honneur de son prochain record fabuleux. « Michael a inscrit son premier triplé pour nous, Isi (Saibari, NDLR) a marqué son premier but pour le FC Bayern, moi mon 100e but, Serge Gnabry est de retour après sa blessure », a énuméré Kane, de bonne humeur, avant de raconter en riant, à la demande des journalistes, que le discours d’Olise avait été le plus court.

Jusque-là, rien de surprenant.

On ne sait pas comment Luis Diaz s’est senti pendant que les autres stars offensives parlaient de leurs succès devant tout le groupe. Diaz a quitté l’Allianz Arena sans autre commentaire. Le contraste ne pouvait en tout cas pas être plus grand. D’un côté, une avalanche de motifs de joie et de fête, et de l’autre Luis Diaz, l’attaquant qui semble actuellement attirer la malchance. La figure triste au milieu de tant de chanceux.

Quand Luis Diaz a-t-il inscrit son dernier but pour le Bayern Munich ?

Au moins, il ne semblait pas abattu après une nouvelle soirée ratée avec les Munichois, la cinquième de suite. Depuis son but pour le 5-1 lors de l’ouverture de la Bundesliga contre le VfB Stuttgart, le joueur de 29 ans n’a plus rien produit de décisif lors des rencontres suivantes. Et pire encore : contre Schalke, Osnabrück en Coupe et Bodö/Glimt en Ligue des champions, il a encore vendangé des occasions parfois très franches. La semaine dernière, après son entrée en jeu à Elversberg, il s’est attiré la colère de son coéquipier Josip Stanisic, lorsque, parfaitement servi dans la surface par Michael Olise, il n’a pas simplement frappé au but, mais a semblé avoir en tête plusieurs gestes spectaculaires avant de ne réussir qu’une petite tentative du talon.

Et maintenant ? Sa scène la plus marquante est venue lorsqu’il a conclu ce qui était jusque-là la plus belle action munichoise par un but, finalement refusé pour hors-jeu.

Avec ce nouveau match sans but ni passe décisive, Diaz a manqué à la promesse qu’il avait faite auparavant dans un entretien à Sky/RTL. « Je pense que ce but arrivera au prochain match. Il faut aussi rester calme, mentalement, pour ne pas se laisser atteindre. Il faut travailler là-dessus, s’améliorer. Je sais que ce n’est qu’une question d’efficacité. Il ne manque que la finition, et après ce sera bon. »

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Quelle est l’efficacité des coéquipiers de Luis Diaz au FCB ?

Diaz n’aura désormais une nouvelle chance que le 10 octobre. D’ici au match sur la pelouse du FC Augsbourg, place aux rencontres internationales. Et pour Luis Diaz, à des vacances spéciales. Le sélectionneur de la Colombie, Nestor Lorenzo, a renoncé, en accord avec son attaquant, à le convoquer. Diaz doit se reposer après une saison passée extrêmement éprouvante avec 51 matches pour le Bayern, au cours desquels il a compilé l’extraordinaire total de 26 buts et 23 passes décisives, ainsi que 16 autres rencontres avec la sélection colombienne (7 buts, 3 passes décisives).

Déjà pendant la Coupe du monde, lors de laquelle Diaz avait atteint les huitièmes de finale avec la Colombie, il s’était agacé de son manque d’efficacité, et ce problème s’était accentué dans les premières semaines après son retour à Munich, jusqu’à ce que face à l’Union il n’obtienne même plus beaucoup d’occasions.

Malgré cela : rien qu’en Bundesliga, il a déjà manqué six grosses occasions selon les données de Sofascore, et il a en outre atteint une valeur d’expected goals de 3,1 lors des quatre premières journées de Bundesliga. À titre de comparaison. Harry Kane a jusque-là marqué trois buts avec un xG de 2,17, l’absolument exceptionnel Michael Olise quatre buts avec un xG de 2,65. Toutes compétitions confondues, Olise en est déjà à huit buts et trois passes décisives. Ismael Saibari, qui est entré à la 63e minute contre l’Union à la place de Diaz, affiche lui aussi un but et trois passes décisives lors de ses quatre premiers matches de Bundesliga en seulement 178 minutes de jeu.

Luis Diaz a-t-il peut-être même vu venir sa baisse de forme ?

« Certains seraient heureux d’avoir un creux comme le sien », a tempéré vendredi le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, avant d’expliquer : « En Amérique du Sud, les matches internationaux ne sont pas indispensables en ce moment et cela fait tout simplement du bien au joueur. Il a tout simplement eu énormément de matches. Donc c’est bien. » Diaz va « d’abord prendre un peu de vacances puis reprendre. Il aura son programme. Il ne faut pas s’inquiéter qu’il ne revienne pas en forme », a ajouté Eberl.

Curieusement, Luis Diaz semble avoir au moins envisagé la possibilité d’une baisse de régime au début de cette saison. Dans un entretien avec Sky/RTL, il a même révélé qu’il aurait tout à fait souhaité avoir une doublure à son poste. « Bien sûr, je veux toujours jouer. Mais s’il y a quelqu’un qui peut aider à mon poste : bienvenue. Cela aide beaucoup quand les choses ne se passent pas bien. Alors le coéquipier est là pour t’aider, et ainsi on alterne. C’est très important. Cela m’aurait plu. Mais bon, cela ne s’est pas fait. Nous sommes bons aussi comme ça. »

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Luis Diaz a déjà eu droit à des vacances spéciales au FCB

En réalité, le Bayern avait bien prévu - et l’avait communiqué - d’aborder la saison avec une telle doublure pour Diaz. Mais juste avant la fin du mercato, Arijon Ibrahimovic a été prêté au FC Augsbourg, à la surprise également du joueur de 20 ans. « D’où Isi a-t-il marqué aujourd’hui ? », a répondu Eberl vendredi à la question de savoir si le Bayern allait éventuellement réfléchir de nouveau cet hiver à une doublure pour Diaz, puisque son poste d’ailier gauche est le seul à ne pas être nominalement doublé.

La question d’Eberl était rhétorique, car bien sûr Saibari avait inscrit son but depuis le côté gauche de la surface. Le Marocain n’est toutefois pas un ailier, il lui manque pour cela la vitesse. Mais il est tellement intelligent dans le jeu, il a une telle vision et une technique si fine qu’il peut effectivement, en théorie, jouer à n’importe quel poste offensif. Serge Gnabry peut lui aussi remplacer Diaz à ce poste. Tendanciellement, Diaz n’a toutefois pas vraiment à s’inquiéter pour sa place dans l’équipe pour l’instant - Vincent Kompany devrait continuer à faire tourner lors des prochains matches afin d’offrir à peu près le même temps de jeu à toutes les stars ; après la trêve internationale, plusieurs semaines anglaises vont en outre s’enchaîner.

Au passage, ce n’est pas la première fois que Luis Diaz obtient quelques vacances en pleine saison. En décembre 2025, il était suspendu en Ligue des champions en raison d’un carton rouge et avait en plus reçu son cinquième carton jaune en Bundesliga ; l’entraîneur Vincent Kompany l’avait envoyé « quelques jours loin. Je pense que c’est tout simplement raisonnable qu’il soit parti quelques jours et qu’il revienne ensuite mentalement et physiquement à cent pour cent », avait alors expliqué le coach.

Diaz était alors effectivement revenu plein d’envie et avait réalisé une très bonne deuxième partie de saison. L’histoire va-t-elle se répéter, simplement à un moment nettement plus précoce de la saison ?