Le directeur sportif du Bayern Munich, Christoph Freund, a confirmé que le Bayern Munich ne recrutera plus de nouveaux joueurs lors du deadline day. En revanche, il pourrait encore se passer quelque chose dans le sens des départs, le dirigeant de 49 ans ayant également pris position sur les rumeurs concernant Sacha Boey et Hiroki Ito.

« Nous n’aurons plus d’arrivées. Nous sommes très contents de notre effectif actuel, de la manière dont nous sommes armés. En ce qui concerne les départs, il peut encore se passer quelque chose », a déclaré Freund en conférence de presse avant le match de Coupe d’Allemagne sur le terrain du VfL Osnabrück.

Boey, avant tout, est un joueur dont le champion d’Allemagne record aimerait encore se séparer. Ces derniers jours, des rumeurs évoquaient un possible transfert de l’arrière droit vers le Hamburger SV. Le journaliste mercato Matteo Moretto rapporte désormais qu’un transfert à Fulham FC pourrait être imminent. Selon lui, les Cottagers ont désormais pris directement contact avec Boey.

Sacha Boey doit s’entraîner individuellement au Bayern

En raison de négociations qui traînent et du fait que Boey ne joue plus aucun rôle dans les plans de Vincent Kompany, le Français a même entre-temps été « écarté » de l’entraînement collectif et doit entretenir sa condition physique individuellement.

« Sacha est en forme, mais en accord avec Vinnie [Kompany] et avec lui, nous avons décidé qu’il s’entraîne individuellement, car il y a actuellement plusieurs discussions », a expliqué Freund au sujet du traitement particulier réservé à Boey.

En revanche, un départ d’Ito ne semble pas être un sujet au Bayern, après de récentes informations concernant un possible transfert à Amsterdam, à l’Ajax. « Il n’y a rien d’urgent concernant Hiroki. J’ai lu les rumeurs moi aussi, mais à l’heure actuelle, il n’y a rien de concret. Nous comptons sur lui pour qu’il reste chez nous », a déclaré Freund au sujet du défenseur central.

Arjon Ibrahimovic, en revanche, va quitter le Bayern en direction d’Augsbourg. Comme l’a rapporté Sky , le club de Bundesliga paiera une indemnité de prêt de 500 000 euros et pourra recruter définitivement le joueur de 20 ans l’été prochain grâce à une option d’achat de huit millions d’euros. Le Bayern s’est en outre assuré une clause sur une future revente.



