Messinho va coûter un bras à Chelsea

Chelsea a soumis une offre de 60 millions d'euros pour la merveille brésilienne Estevao Willian.

Selon le journaliste Jorge Nicola, les Blues sont très intéressés par le jeune Brésilien, surnommé Messinho (le petit Messi), et auraient fait une offre d'une valeur totale de 60 millions d'euros pour le joueur de 16 ans. Le montant de la transaction s'élève à 40 millions d'euros, plus 20 millions d'euros de suppléments et bonus.

La clause libératoire de l'ailier de 16 ans s'élève actuellement à 60 millions d'euros, mais le rapport affirme que Palmeiras pourrait ne pas accepter l'offre car il pense que la valeur du joueur pourrait augmenter. Le club envisage même de lui proposer un nouveau contrat.

Un seul but en A

Messinho a marqué son tout premier but pour l'équipe senior de Palmeiras la semaine dernière, en trouvant le chemin des filets lors de la victoire 3-1 de son équipe contre Liverpool en Copa Libertadores.

Chelsea a bon espoir de recruter le jeune prodige pour la saison 2024/25, mais il devra faire face à la concurrence de deux autres clubs de Premier League et du géant catalan Barcelone. Reste à savoir si le club brésilien vendra la starlette lors de la prochaine fenêtre de transfert estivale.