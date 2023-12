Messinho, le jeune brésilien qui rend fou le Barça

Âgé de 16 ans, Estevao Willian, ou Messinho, aura l'embarras du choix parmi les plus grands clubs européens.

Après avoir raté l'occasion de recruter le futur attaquant de Manchester City, Claudio Echeverri, le FC Barcelone s'est tourné vers le Brésil et l'une des destinations les plus difficiles à atteindre. Âgé de 16 ans, Estevao Willian, ou Messinho, aura l'embarras du choix parmi les plus grands clubs européens.

Le FC Barcelone est l'une des équipes qui suivent le talent de Palmeiras depuis un certain temps, mais Messinho a également été lié au Real Madrid par le passé. Le Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United, Arsenal et Chelsea seraient également à la recherche de Messinho.

L'article continue ci-dessous

Les Blaugrana ont donc du pain sur la planche. Estevao ne pourra pas partir avant 2025, année de ses 18 ans, mais il y a fort à parier que l'un de ces clubs activera sa clause libératoire de 60 millions d'euros bien avant cette date. Messinho a déclaré publiquement qu'il voulait jouer pour Barcelone et, selon MD, c'est toujours son objectif.

Cependant, le FC Barcelone étant actuellement en grande difficulté financière, il ne pourra pas rivaliser avec ses concurrents en termes d'argent. Le quotidien catalan affirme que son agent André Cury profitera du fait qu'il soit à Barcelone pour la présentation de Vitor Roque pour rencontrer le président Joan Laporta et discuter de leurs options. Cury souhaite savoir si le FC Barcelone est intéressé par l'effort financier nécessaire à la signature d'Estevao ou s'il doit envisager d'autres solutions.

Cury a joué un rôle déterminant dans la signature de Roque de l'Athletico Paranaense, en négociant un accord qui a permis au FC Barcelone de le recruter avec un an d'avance, mais aussi de payer 31 millions d'euros sur les 61 millions d'euros variables.