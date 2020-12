Messi : "Un 8e Pichichi ? Plutôt regagner la Liga"

Après avoir remporté le trophée Pichichi plus souvent que n'importe qui d'autre, Lionel Messi a indiqué que son objectif est de reconquérir la Liga.

Lionel Messi a reçu lundi un septième trophée Pichichi, mais a insisté sur le fait qu'il échangerait bien un huitième contre une nouvelle consécration dans le championnat espagnol.

Le Pichichi, du nom du légendaire buteur de l'Athletic Rafael Moreno Aranzadi, est remis chaque année au meilleur buteur de l'élite espagnole.

Par le passé, Messi et Cristiano Ronaldo, se sont régulièrement battus pour le prix lors du passage de ce dernier au , mais depuis le départ du CR7 pour la en 2018, l'Argentin est souverain. Il l'a remporté à deux reprises et la dernière fois c'était après ses 33 buts au cours de la saison 2019-2020.

Ce septième succès lui a permis de distancer Telmo Zarra en tant que lauréat le plus fréquent du Pichichi de l'histoire, mais cela n'a pas suffi pour mener le Barça à la gloire. Le titre de champion étant revenu en juillet dernier au Real Madrid.

Et alors que les Catalans qui continuent d'accuser le coup en cette première partie d'exercice 2020-21, Messi, qui n'a réussi que six buts en pour l'instant, affirme que l'équipe doit passer en premier par rapport à ses distinctions individuelles. "Un huitième Pichichi? Je ne sais pas, je n'y pense pas non plus, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète ou qui m'obsède", a déclaré Messi à Marca en recevant son prix lundi soir. "Je préférerais gagner la avant de remporter le Pichichi, nous nous battons pour cela."

"Nous grandissons lentement. Nous avons eu du mal à entrer en championnat, nous ne méritions pas non plus de perdre tous ces points, nous aurions pu gagner plusieurs de ces matchs, comme à Alaves, , le Real Madrid ...Nous avons créé beaucoup d'occasions, cela aurait changé la donne, mais nous devons enchainer une série de bons matchs pour nous remettre au sommet", a poursuivi La Pulga.

L'un des buts les plus mémorables de Messi cette saison de Liga est survenu contre Osasuna, lorsqu'après avoir fait trembler les filets, il a enlevé son maillot pour révéler une tunique vintage de Newell's Old Boys en hommage à Diego Maradona. "C'était une journée très spéciale, j'ai pu lui dédier ce petit hommage que j'avais préparé", a déclaré Messi à propos de sa célébration. "Marquer ce jour-là est un bon souvenir et ce fut un jour très spécial à cause de toute l'importance du fait que Diego ne soit plus avec nous."

Le Barça, qui se situe actuellement à huit points des deux leaders de la Liga que sont l'Atlético et le Real, affronte mardi soir Valladolid.