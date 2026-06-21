Messi surprend tout le monde… et récidive avec De Paul !

À la veille de la rencontre face à l’Autriche, comptant pour la deuxième journée du groupe 10 de la Coupe du monde 2026, la star argentine Lionel Messi et son coéquipier Rodrigo De Paul ont effectué une visite chez le coiffeur pour afficher un nouveau look.

Le coiffeur Danny Ali, qui collabore depuis des années avec la sélection argentine, a publié sur les réseaux une photo du duo arborant un nouveau look plus élégant et moderne.

Messi revient à sa coupe classique

Le capitaine des « Albicelestes », arrivé au Mondial avec les cheveux légèrement plus longs, a finalement opté à la dernière minute pour un retour à sa coupe emblématique.

Si cette légère retouche n’altère pas fondamentalement son image, elle lui confère néanmoins un aspect plus frais à la veille de ce rendez-vous crucial.

De Paul reste fidèle à la simplicité

Messi était accompagné lors de cette visite par son ami proche De Paul, qui s’est également présenté avec un nouveau look, tout en conservant son style sobre : une coupe courte, bien différente des coiffures extravagantes qu’il arborait auparavant au cours de sa carrière.

Fini les tresses, les mèches teintes et les cheveux longs qui ont accompagné le milieu de terrain pendant de nombreuses années.

Pour sa deuxième Coupe du monde, De Paul a donc choisi un look plus classique, qu’il a conservé jusqu’à la veille du match contre l’Autriche.

Le calme avant la tempête.

La photo publiée par Danny Ali les montre souriants et détendus, dans une atmosphère sereine avant une rencontre qui pourrait valider le billet des Argentins pour les seizièmes de finale.

Forts de leur large victoire 3-0 sur l’Algérie lors de la première journée et avec un groupe enfin au complet au Kansas, les deux Argentins paraissent prêts, au moins en apparence, pour aborder ce nouveau rendez-vous décisif.

Le coup d’envoi de Argentine-Autriche sera donné lundi soir ; une victoire et le champion en titre validerait dès la deuxième journée son billet pour les huitièmes de finale.